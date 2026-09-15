Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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15.09.2026 09:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom am Dienstagvormittag nahe Nulllinie
Die Aktie von Swisscom hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 660,00 CHF zeigte sich die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Swisscom-Aktie bewegte sich um 09:28 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 660,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'775 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Swisscom-Aktie bei 660,00 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 657,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 657,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 832 Swisscom-Aktien umgesetzt.
Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 10,15 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 545,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Am 06.08.2026 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.62 Mrd. CHF – eine Minderung von -1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.69 Mrd. CHF eingefahren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 27,39 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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