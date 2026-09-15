Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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15.09.2026 16:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom am Nachmittag höher
Die Aktie von Swisscom gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Swisscom-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 671,00 CHF.
Die Swisscom-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 671,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'796 Punkten liegt. Die Swisscom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 672,50 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 657,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 23'419 Swisscom-Aktien.
Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swisscom-Aktie somit 7,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 23,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Swisscom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 26,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 27,00 CHF. Am 06.08.2026 legte Swisscom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.69 Mrd. CHF gelegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 27,39 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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