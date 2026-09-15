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15.09.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Mittag an Fahrt

Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swisscom. Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 665,00 CHF.

Swisscom
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Um 12:28 Uhr stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 665,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'775 Punkten tendiert. Die Swisscom-Aktie zog in der Spitze bis auf 665,00 CHF an. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 657,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 8'268 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 9,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 18,05 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF. Im Vorjahr hatte Swisscom 26,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Swisscom gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,51 CHF, nach 5,00 CHF im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.62 Mrd. CHF – eine Minderung von -1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.69 Mrd. CHF eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 27,39 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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