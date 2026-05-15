Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagvormittag fester

Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 680,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'231 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 681,00 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 678,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 12'014 Swisscom-Aktien.

Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Mit einem Zuwachs von 6,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 534,50 CHF. Dieser Wert wurde am 16.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 21,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Swisscom seine Aktionäre 2025 mit 26,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 26,85 CHF je Aktie ausschütten. Swisscom liess sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,41 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,08 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -4,07 Prozent auf 3.61 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.76 Mrd. CHF gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Swisscom im Jahr 2026 27,52 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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