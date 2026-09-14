Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Vormittag an Boden

Um 09:28 Uhr sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 655,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 658,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 653,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 1'711 Aktien.

Bei 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swisscom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Mit Abgaben von 16,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Am 06.08.2026 legte Swisscom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,51 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,39 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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