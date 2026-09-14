Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’892 0.9%  SPI 19’567 0.6%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’396 -0.7%  Euro 0.9450 -0.2%  EStoxx50 6’261 -1.0%  Gold 4’311 -0.9%  Bitcoin 63’656 1.5%  Dollar 0.8190 0.3%  Öl 108.0 3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KI-Aktien im Blick: China kritisiert Warnung von Techbossen - Staatschef Xi schlägt gemeinsame Regulierung vor
Kryptobörsen vor der institutionellen Reifeprüfung
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag
Suche...

Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Vormittag an Boden

Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie von Swisscom gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 655,50 CHF zu.

Swisscom
660.62 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 655,50 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'881 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 658,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 653,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 1'711 Aktien.

Bei 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,91 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swisscom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Mit Abgaben von 16,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Am 06.08.2026 legte Swisscom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,51 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,39 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie

SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien von Swisscom, Sunrise und Co.: Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 855 Millionen

In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swisscom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?