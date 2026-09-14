Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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14.09.2026 16:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Swisscom gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Swisscom-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 661,50 CHF nach oben.
Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 661,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'904 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Swisscom-Aktie bis auf 664,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 653,00 CHF. Von der Swisscom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19'030 Stück gehandelt.
Bei 727,00 CHF markierte der Titel am 10.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 9,01 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (545,00 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 17,61 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 26,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 27,00 CHF. Am 06.08.2026 hat Swisscom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,95 Prozent zurück. Hier wurden 3.62 Mrd. CHF gegenüber 3.69 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Den erwarteten Gewinn je Swisscom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 27,39 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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