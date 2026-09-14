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Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519

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14.09.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagmittag auf grünem Terrain

Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Swisscom zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 661,00 CHF zu.

Swisscom
660.56 CHF 1.39%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,5 Prozent auf 661,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'934 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Swisscom-Aktie bis auf 662,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 653,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'662 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Bei 727,00 CHF markierte der Titel am 10.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,98 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 21,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 27,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swisscom 26,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Swisscom am 06.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 6,51 CHF gegenüber 5,00 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 3.62 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom im Jahr 2026 27,39 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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