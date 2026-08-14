Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Swisscom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 635,00 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'497 Punkten steht. Bei 636,50 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Swisscom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 634,00 CHF aus. Bei 636,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Von der Swisscom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 691 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swisscom-Aktie mit einem Kursplus von 14,49 Prozent wieder erreichen. Am 10.12.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 545,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,17 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Swisscom veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,51 CHF, nach 5,00 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass Swisscom im Jahr 2026 27,66 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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