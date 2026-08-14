Swisscom Aktie News: Swisscom legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr ging es für das Swisscom-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 637,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'350 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 637,50 CHF aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 636,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 6'601 Swisscom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 545,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,51 Prozent würde die Swisscom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Swisscom mit einem Umsatz von insgesamt 3.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -1,95 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je Swisscom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 27,66 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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