Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag nahezu unverändert

Mit einem Wert von 635,00 CHF bewegte sich die Swisscom-Aktie um 12:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'442 Punkten notiert. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 636,50 CHF aus. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 633,00 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 636,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swisscom-Aktien beläuft sich auf 3'249 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2026 auf bis zu 727,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 14,49 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 545,00 CHF am 10.12.2025. Abschläge von 14,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF. Im Vorjahr hatte Swisscom 26,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.62 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,66 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie

Swisscom bringt ihre Produkte in Mediamarkt-Läden - Aktie gefragt

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Swisscom-Aktie deutlich stärker: Gewinnsprung bei spürbar niedrigeren Erlösen - Neue Führungsstruktur