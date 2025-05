Swisscom Aktie News: Swisscom reagiert am Mittag positiv

Das Papier von Swisscom konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 537,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'161 Punkten tendiert. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 538,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 531,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'470 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 571,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.05.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 486,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swisscom-Aktie mit einem Verlust von 9,43 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 22,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 25,33 CHF. Swisscom liess sich am 13.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,00 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 8,78 CHF je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.86 Mrd. CHF umgesetzt, gegenüber 2.70 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,45 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

