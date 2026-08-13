Swisscom Aktie News: Swisscom zeigt sich am Vormittag gestärkt

Im SIX SX-Handel gewannen die Swisscom-Papiere um 09:28 Uhr 0,9 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'489 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 639,50 CHF erreichte die Swisscom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 635,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Swisscom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'319 Stück gehandelt.

Am 10.03.2026 markierte das Papier bei 727,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,68 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (545,00 CHF). Abschläge von 14,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Swisscom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 26,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,51 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.69 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.62 Mrd. CHF.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swisscom-Gewinn in Höhe von 27,66 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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