Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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13.08.2026 16:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Die Aktie von Swisscom zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 636,50 CHF.
Um 16:28 Uhr stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 636,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'503 Punkten tendiert. Bei 641,00 CHF erreichte die Swisscom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 635,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 9'039 Swisscom-Aktien.
Bei 727,00 CHF markierte der Titel am 10.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Abschläge von 14,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Am 06.08.2026 legte Swisscom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 27,66 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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