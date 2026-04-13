Swisscom Aktie News: Swisscom steigt am Montagvormittag

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 678,50 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'103 Punkten tendiert. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 678,50 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 676,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'748 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2026 markierte das Papier bei 727,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 7,15 Prozent Luft nach oben. Am 12.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 508,00 CHF ab. Abschläge von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 26,83 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swisscom 26,00 CHF aus. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Swisscom am 12.02.2026. Das EPS wurde auf 5,45 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.87 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 2.86 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swisscom-Gewinn in Höhe von 26,44 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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