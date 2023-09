Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Vormittag an Boden

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 545,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 10'995 Punkten steht. Bei 545,60 CHF erreichte die Swisscom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 545,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Swisscom-Aktien beläuft sich auf 1'074 Stück.

Bei 619,40 CHF erreichte der Titel am 03.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 11,91 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 443,40 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swisscom-Aktie mit einem Verlust von 18,73 Prozent wieder erreichen.

Am 03.08.2023 lud Swisscom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,84 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swisscom ein EPS von 6,51 CHF je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 2'703,00 CHF in den Büchern – ein Minus von -0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 2'726,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Swisscom am 02.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 33,69 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch