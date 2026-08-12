Swisscom Aktie News: Swisscom am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Swisscom-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr bei 635,00 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'539 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Swisscom-Aktie bei 636,00 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Swisscom-Aktie bei 634,50 CHF. Bei 636,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 860 Swisscom-Aktien.

Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 14,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 545,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 14,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Swisscom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 27,00 CHF belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Swisscom am 06.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,51 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 27,66 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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