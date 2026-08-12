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12.08.2026 16:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom gibt am Mittwochnachmittag nach

Swisscom Aktie News: Swisscom gibt am Mittwochnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swisscom. Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 633,50 CHF.

Swisscom
631.55 CHF 0.49%
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Die Swisscom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 633,50 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'446 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 632,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 636,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 9'481 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 12,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swisscom-Aktie 13,97 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Am 06.08.2026 legte Swisscom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,51 CHF, nach 5,00 CHF im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 27,66 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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