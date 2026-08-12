Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Mittag fester

Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 636,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'474 Punkten liegt. Die Swisscom-Aktie legte bis auf 637,00 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 636,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'128 Swisscom-Aktien.

Am 10.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swisscom-Aktie somit 12,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (545,00 CHF). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.

Zuletzt erhielten Swisscom-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 27,00 CHF aus. Swisscom veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF gegenüber 5,00 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,66 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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