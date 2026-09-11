Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagnachmittag im Aufwind

Im SIX SX-Handel gewannen die Swisscom-Papiere um 16:28 Uhr 1,0 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'792 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Swisscom-Aktie bis auf 655,50 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 648,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 15'242 Swisscom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,08 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 20,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Swisscom seine Aktionäre 2025 mit 26,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF je Aktie ausschütten. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,51 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,00 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,74 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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