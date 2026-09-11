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11.09.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagmittag höher

Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagmittag höher

Die Aktie von Swisscom gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 651,50 CHF.

Swisscom
650.07 CHF 0.09%
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Das Papier von Swisscom legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 651,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'821 Punkten liegt. In der Spitze legte die Swisscom-Aktie bis auf 653,00 CHF zu. Bei 648,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'399 Swisscom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,59 Prozent über dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 16,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 27,00 CHF ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Swisscom am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Swisscom 3.62 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.69 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 27,74 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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