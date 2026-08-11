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11.08.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Anleger greifen bei Swisscom am Dienstagvormittag zu

Swisscom Aktie News: Anleger greifen bei Swisscom am Dienstagvormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Swisscom. Zuletzt stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 628,50 CHF.

Swisscom
628.47 CHF 0.89%
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Um 09:28 Uhr sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 628,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'658 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Swisscom-Aktie bei 629,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 628,00 CHF. Bisher wurden heute 897 Swisscom-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,00 CHF) erklomm das Papier am 10.03.2026. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 13,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (545,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,29 Prozent.

Swisscom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 27,00 CHF belaufen. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,51 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swisscom noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,37 CHF je Swisscom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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