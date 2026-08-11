Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 09:29:00
Swisscom Aktie News: Anleger greifen bei Swisscom am Dienstagvormittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Swisscom. Zuletzt stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 628,50 CHF.
Um 09:28 Uhr sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 628,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'658 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Swisscom-Aktie bei 629,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 628,00 CHF. Bisher wurden heute 897 Swisscom-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,00 CHF) erklomm das Papier am 10.03.2026. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 13,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (545,00 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,29 Prozent.
Swisscom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 27,00 CHF belaufen. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 6,51 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swisscom noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,37 CHF je Swisscom-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie
Swisscom-Aktie deutlich stärker: Gewinnsprung bei spürbar niedrigeren Erlösen - Neue Führungsstruktur
Swisscom-Aktie: Etwas mehr Gewinn im H1 erwartet
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 10 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
12:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12:26
|SIX-Handel SLI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09:29
|Swisscom Aktie News: Anleger greifen bei Swisscom am Dienstagvormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Freundlicher Handel: SMI letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Montagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Swisscom AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord etwas fester -- DAX mit neuem Rekord -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche mit gut behaupteter Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.