Swisscom Aktie News: Swisscom am Dienstagnachmittag stärker

Im SIX SX-Handel gewannen die Swisscom-Papiere um 16:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'606 Punkten steht. Die Swisscom-Aktie zog in der Spitze bis auf 635,00 CHF an. Bei 628,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 14'288 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,00 CHF) erklomm das Papier am 10.03.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,85 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 13,90 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 26,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 27,00 CHF. Am 06.08.2026 legte Swisscom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Swisscom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,51 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 CHF je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.62 Mrd. CHF – eine Minderung von -1,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3.69 Mrd. CHF eingefahren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 27,37 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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