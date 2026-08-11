Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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11.08.2026 12:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Swisscom. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 629,00 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 629,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'600 Punkten liegt. Bei 630,50 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 628,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 5'681 Swisscom-Aktien umgesetzt.
Am 10.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Swisscom-Aktie mit einem Kursplus von 15,58 Prozent wieder erreichen. Bei 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.
Swisscom-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 26,00 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 CHF je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -1,95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.69 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 27,37 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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