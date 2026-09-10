Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Vormittag an Boden

Im SIX SX-Handel gewannen die Swisscom-Papiere um 09:28 Uhr 1,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'840 Punkten liegt. Bei 649,50 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 642,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'018 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2026 bei 727,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swisscom-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.12.2025 Kursverluste bis auf 545,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,02 Prozent würde die Swisscom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Swisscom veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 27,74 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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