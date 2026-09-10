Swisscom Aktie News: Swisscom am Donnerstagnachmittag höher

Um 16:28 Uhr stieg die Swisscom-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 648,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Swisscom-Aktie bis auf 650,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 642,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'755 Swisscom-Aktien.

Am 10.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 545,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 18,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,51 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Swisscom mit einem Umsatz von insgesamt 3.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -1,95 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 27,74 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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