Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 12:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swisscom. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 643,50 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Swisscom-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'803 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swisscom-Aktie bei 650,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 642,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'209 Swisscom-Aktien den Besitzer.
Am 10.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,98 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 545,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swisscom ein EPS von 5,00 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 3.62 Mrd. CHF, gegenüber 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,95 Prozent präsentiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 27,74 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen
Aktien von Swisscom, Sunrise und Co.: Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 855 Millionen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
16:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Donnerstagnachmittag höher (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Zürich: SLI steigt zum Start (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in Zürich: SMI legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Handel in Zürich: SLI sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
Analysen zu Swisscom AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendiert am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.