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10.09.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit grünen Vorzeichen

Swisscom Aktie News: Swisscom am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Swisscom. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 643,50 CHF zu.

Swisscom
650.38 CHF 1.39%
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Im SIX SX-Handel gewannen die Swisscom-Papiere um 12:28 Uhr 0,4 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'803 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Swisscom-Aktie bei 650,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 642,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'209 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,98 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 545,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Swisscom ein EPS von 5,00 CHF je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 3.62 Mrd. CHF, gegenüber 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,95 Prozent präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 27,74 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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