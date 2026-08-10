Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagvormittag billiger

Die Swisscom-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 627,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'570 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Swisscom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 627,50 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 629,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'588 Swisscom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,00 CHF) erklomm das Papier am 10.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,86 Prozent. Bei 545,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF. Im Vorjahr hatte Swisscom 26,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,95 Prozent zurück. Hier wurden 3.62 Mrd. CHF gegenüber 3.69 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,71 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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