Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 09:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagvormittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Swisscom. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 627,50 CHF.
Die Swisscom-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 627,50 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'570 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Swisscom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 627,50 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 629,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'588 Swisscom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,00 CHF) erklomm das Papier am 10.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,86 Prozent. Bei 545,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF. Im Vorjahr hatte Swisscom 26,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -1,95 Prozent zurück. Hier wurden 3.62 Mrd. CHF gegenüber 3.69 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum generiert.
Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,71 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie
Swisscom-Aktie deutlich stärker: Gewinnsprung bei spürbar niedrigeren Erlösen - Neue Führungsstruktur
Swisscom-Aktie: Etwas mehr Gewinn im H1 erwartet
SMI-Titel Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 10 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
16:29
|Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Montagnachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich in Grün: Anleger lassen SLI am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
12:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom verliert am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Zürich: mittags Pluszeichen im SLI (finanzen.ch)
|
09:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagvormittag billiger (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Zuversicht in Zürich: SMI liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SLI schlussendlich mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Handel in Zürich: SPI zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Swisscom AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen etwas tiefer -- SMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.