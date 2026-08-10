Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Montagnachmittag ins Minus

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 622,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'557 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Swisscom-Aktie bis auf 622,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 629,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 16'782 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,79 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 545,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 14,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 27,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Swisscom-Aktionäre 26,00 CHF je Wertpapier. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 27,71 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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