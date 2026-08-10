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10.08.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom verliert am Mittag

Swisscom Aktie News: Swisscom verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Swisscom. Die Swisscom-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 624,00 CHF.

Swisscom
622.93 CHF -0.48%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 624,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'578 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 623,50 CHF. Mit einem Wert von 629,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 7'789 Aktien.

Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 545,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swisscom-Aktie 12,66 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Swisscom gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,51 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 3.62 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 27,71 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 14’633.70 10.08.2026 17:30:27
Long 13’974.24 19.92 SPBMIU
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