Swisscom Aktie News: Swisscom präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Um 09:28 Uhr ging es für das Swisscom-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 650,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'983 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Swisscom-Aktie bei 650,50 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 648,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 2'248 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (727,00 CHF) erklomm das Papier am 10.03.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 11,76 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 10.12.2025 auf bis zu 545,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,22 Prozent würde die Swisscom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 CHF je Aktie vermeldet. Swisscom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.62 Mrd. CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,74 CHF je Swisscom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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