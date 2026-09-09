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09.09.2026 16:29:00

Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Mittwochnachmittag ins Minus

Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Mittwochnachmittag ins Minus

Die Aktie von Swisscom gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Swisscom-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 644,50 CHF ab.

Swisscom
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Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 644,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'861 Punkten steht. Der Kurs der Swisscom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 644,50 CHF nach. Bei 648,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden via SIX SX 17'951 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,80 Prozent hinzugewinnen. Am 10.12.2025 gab der Anteilsschein bis auf 545,00 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 27,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swisscom 26,00 CHF aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 06.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,00 CHF erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

In der Swisscom-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 27,74 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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