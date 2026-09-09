Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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09.09.2026 12:29:00
Swisscom Aktie News: Anleger greifen bei Swisscom am Mittwochmittag zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Swisscom. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 651,00 CHF zu.
Die Swisscom-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 651,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'927 Punkten steht. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 654,00 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 648,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 9'404 Swisscom-Aktien den Besitzer.
Bei 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 10,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF. Im Vorjahr hatte Swisscom 26,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3.69 Mrd. CHF gelegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Swisscom-Gewinn in Höhe von 27,74 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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