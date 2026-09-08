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08.09.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Dienstagvormittag ins Plus

Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Dienstagvormittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Swisscom. Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 637,50 CHF.

Swisscom
644.45 CHF 2.06%
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Die Swisscom-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 637,50 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'119 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Swisscom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 638,50 CHF aus. Bei 635,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 1'421 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2026 markierte das Papier bei 727,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 545,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 27,00 CHF, nach 26,00 CHF im Jahr 2025. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF gegenüber 5,00 CHF im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 3.62 Mrd. CHF, gegenüber 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,95 Prozent präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 27,74 CHF je Aktie in den Swisscom-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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