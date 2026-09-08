Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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08.09.2026 16:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt
Die Aktie von Swisscom zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Swisscom-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 645,50 CHF.
Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 645,50 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'065 Punkten steht. Bei 648,50 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 635,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 30'089 Swisscom-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2026 bei 727,00 CHF. 12,63 Prozent Plus fehlen der Swisscom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.12.2025 (545,00 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Swisscom-Aktie mit einem Verlust von 15,57 Prozent wieder erreichen.
Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 27,00 CHF ausgeschüttet werden. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF gegenüber 5,00 CHF im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 3.62 Mrd. CHF, gegenüber 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -1,95 Prozent präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 27,74 CHF je Swisscom-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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