Swisscom Aktie News: Swisscom schiebt sich am Mittag vor

Die Swisscom-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 647,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'106 Punkten steht. Der Kurs der Swisscom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 648,50 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 635,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 12'248 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 727,00 CHF markierte der Titel am 10.03.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 12,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Swisscom-Aktie mit einem Verlust von 15,77 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Swisscom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 26,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 27,00 CHF belaufen. Am 06.08.2026 lud Swisscom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,51 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 CHF je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Swisscom-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 27,74 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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