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07.09.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagvormittag nahe Vortagesniveau

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Swisscom. Mit einem Kurs von 633,00 CHF zeigte sich die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.

Swisscom
632.94 CHF 0.39%
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Die Swisscom-Aktie wies um 09:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 633,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'215 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Swisscom-Aktie bei 633,50 CHF. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 630,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 630,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'522 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 727,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2026). Gewinne von 14,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 16,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Swisscom-Aktionäre betrug im Jahr 2025 26,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 27,00 CHF belaufen. Am 06.08.2026 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,51 CHF gegenüber 5,00 CHF im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,74 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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