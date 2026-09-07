Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 632,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'306 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 630,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 630,50 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'413 Swisscom-Aktien.

Am 10.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 14,94 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.12.2025 bei 545,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,83 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 27,00 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 06.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,51 CHF, nach 5,00 CHF im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -1,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF im Vergleich zu 3.69 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 27,74 CHF je Swisscom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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