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07.09.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Mittag um Nulllinie

Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Mittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Swisscom. Bei der Swisscom-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 633,50 CHF.

Swisscom
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Bei der Swisscom-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 633,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'278 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Swisscom-Aktie bis auf 634,50 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 630,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 630,50 CHF. Zuletzt wechselten 3'481 Swisscom-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 14,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 545,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,97 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 27,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Swisscom-Aktionäre 26,00 CHF je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat Swisscom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.69 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.62 Mrd. CHF.

Von Analysten wird erwartet, dass Swisscom im Jahr 2026 27,74 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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