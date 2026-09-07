Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.09.2026 12:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Mittag um Nulllinie
Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Swisscom. Bei der Swisscom-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 633,50 CHF.
Bei der Swisscom-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 633,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'278 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Swisscom-Aktie bis auf 634,50 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Swisscom-Aktie bisher bei 630,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 630,50 CHF. Zuletzt wechselten 3'481 Swisscom-Aktien den Besitzer.
Am 10.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 14,76 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 545,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,97 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 27,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Swisscom-Aktionäre 26,00 CHF je Wertpapier. Am 06.08.2026 hat Swisscom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie verdient. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.69 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.62 Mrd. CHF.
Von Analysten wird erwartet, dass Swisscom im Jahr 2026 27,74 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie
SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen
Aktien von Swisscom, Sunrise und Co.: Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 855 Millionen
SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 5 Jahren verdient
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Swisscom AG
|
12:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Mittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
09:29
|Swisscom Aktie News: Swisscom am Montagvormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Zürich: SLI zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Nachmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Handel in Zürich: Börsianer lassen SMI zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Börse Zürich: SLI beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Swisscom AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.