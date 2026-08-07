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07.08.2026 09:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom fällt am Vormittag

Swisscom Aktie News: Swisscom fällt am Vormittag

Die Aktie von Swisscom gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swisscom-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 632,50 CHF.

Swisscom
625.94 CHF -2.05%
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Das Papier von Swisscom gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 632,50 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'566 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Swisscom-Aktie bis auf 630,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 642,50 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3'277 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 727,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,94 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 13,83 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 27,00 CHF. Swisscom liess sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 6,41 CHF gegenüber 7,08 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Swisscom mit einem Umsatz von insgesamt 3.61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.76 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um -4,07 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 27,73 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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