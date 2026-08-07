Swisscom Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Swisscom

Um 16:28 Uhr ging es für die Swisscom-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 628,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'584 Punkten steht. In der Spitze büsste die Swisscom-Aktie bis auf 623,50 CHF ein. Bei 642,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'558 Swisscom-Aktien.

Bei einem Wert von 727,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.03.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Swisscom-Aktie derzeit noch 15,76 Prozent Luft nach oben. Am 10.12.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 545,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,22 Prozent.

Swisscom-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 27,00 CHF belaufen. Am 07.05.2026 lud Swisscom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete. Es stand ein EPS von 6,41 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Swisscom noch ein Gewinn pro Aktie von 7,08 CHF in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,07 Prozent auf 3.61 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.76 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Swisscom im Jahr 2026 27,73 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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