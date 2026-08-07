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07.08.2026 12:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom verzeichnet am Mittag Verluste

Swisscom Aktie News: Swisscom verzeichnet am Mittag Verluste

Die Aktie von Swisscom gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Swisscom-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 628,00 CHF.

Swisscom
625.94 CHF -2.05%
Kaufen Verkaufen

Die Swisscom-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 628,00 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'603 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die Swisscom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 623,50 CHF aus. Bei 642,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 17'996 Swisscom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 727,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Swisscom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 545,00 CHF am 10.12.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,22 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Swisscom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 26,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 27,00 CHF. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Swisscom am 07.05.2026 vor. In Sachen EPS wurden 6,41 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Swisscom 7,08 CHF je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 3.61 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -4,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.76 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,73 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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