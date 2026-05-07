Swisscom Aktie News: Swisscom am Donnerstagmittag im Minusbereich

Die Swisscom-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 669,50 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'266 Punkten steht. Im Tief verlor die Swisscom-Aktie bis auf 657,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 674,50 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 29'672 Aktien.

Bei 727,00 CHF erreichte der Titel am 10.03.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Swisscom-Aktie somit 7,91 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 524,50 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Swisscom-Aktie ist somit 21,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Swisscom seine Aktionäre 2025 mit 26,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 26,85 CHF je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Swisscom am 12.02.2026. Swisscom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,45 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 35,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.87 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2.86 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Swisscom ein EPS in Höhe von 27,25 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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