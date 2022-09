Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am auf rotes Terrain

Die Swisscom-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 502,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 10'911 Punkten steht. Bei 501,00 CHF markierte die Swisscom-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 503,00 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 9'486 Aktien.

Experten gehen davon aus, dass Swisscom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 25,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Swisscom 22,00 CHF aus. Am 04.08.2022 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 6,51 CHF. Im letzten Jahr hatte Swisscom einen Gewinn von 7,86 CHF je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Swisscom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -1,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2'726,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 2'780,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Swisscom rechnen Experten am 02.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Swisscom einen Gewinn von 29,33 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

