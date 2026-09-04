Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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04.09.2026 09:29:00
Swisscom Aktie News: Swisscom am Freitagvormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Swisscom. Das Papier von Swisscom gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 629,50 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Swisscom nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,6 Prozent auf 629,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'400 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Swisscom-Aktie bis auf 629,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 634,50 CHF. Bisher wurden via SIX SX 1'638 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 727,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 10.03.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,49 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.12.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 545,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Swisscom-Aktie 15,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Swisscom seine Aktionäre 2025 mit 26,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 27,00 CHF je Aktie ausschütten. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 6,51 CHF. Im letzten Jahr hatte Swisscom einen Gewinn von 5,00 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -1,95 Prozent auf 3.62 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 3.69 Mrd. CHF umgesetzt.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 27,74 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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