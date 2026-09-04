Swisscom Aktie News: Anleger schicken Swisscom am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Swisscom-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 632,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'391 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Swisscom-Aktie bis auf 629,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 634,50 CHF. Von der Swisscom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14'431 Stück gehandelt.

Am 10.03.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 727,00 CHF. Derzeit notiert die Swisscom-Aktie damit 13,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 10.12.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Swisscom-Aktie 13,77 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 27,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Swisscom-Aktionäre 26,00 CHF je Wertpapier. Am 06.08.2026 lud Swisscom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS belief sich auf 6,51 CHF gegenüber 5,00 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von -1,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.69 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,74 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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