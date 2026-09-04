Swisscom Aktie News: Swisscom verteuert sich am Freitagmittag

Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 634,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'385 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Swisscom-Aktie sogar auf 635,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 634,50 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'933 Swisscom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.03.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 727,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,67 Prozent könnte die Swisscom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 545,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,04 Prozent.

Nach 26,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 27,00 CHF je Swisscom-Aktie. Am 06.08.2026 lud Swisscom zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,51 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,00 CHF je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.69 Mrd. CHF. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3.62 Mrd. CHF.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 27,74 CHF je Swisscom-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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