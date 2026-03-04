Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.03.2026 16:29:00

Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Nachmittag

Swisscom Aktie News: Swisscom gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Swisscom. Das Papier von Swisscom konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 722,50 CHF.

Um 16:28 Uhr sprang die Swisscom-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 722,50 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'551 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Swisscom-Aktie bisher bei 723,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 717,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 21'459 Swisscom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.03.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 723,50 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Swisscom-Aktie 0,14 Prozent zulegen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 491,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 26,86 CHF aus. Am 12.02.2026 hat Swisscom die Kennzahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,45 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 5,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.87 Mrd. CHF – ein Plus von 35,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Swisscom 2.86 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 26,51 CHF je Swisscom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

