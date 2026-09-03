Swisscom Aktie News: Swisscom am Vormittag stabil

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Swisscom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 635,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'354 Punkten tendiert. Die Swisscom-Aktie zog in der Spitze bis auf 637,00 CHF an. Im Tief verlor die Swisscom-Aktie bis auf 634,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 635,50 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'493 Swisscom-Aktien.

Am 10.03.2026 markierte das Papier bei 727,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 545,00 CHF. Dieser Wert wurde am 10.12.2025 erreicht. Abschläge von 14,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Swisscom-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 26,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 27,00 CHF ausgeschüttet werden. Swisscom liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Swisscom 3.62 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.69 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,74 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Swisscom-Aktie

SMI-Wert Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor 10 Jahren abgeworfen

Aktien von Swisscom, Sunrise und Co.: Mobilfunkfrequenzen kosten Telekomkonzerne mindestens 855 Millionen

SMI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swisscom von vor 5 Jahren verdient