Swisscom Aktie News: Swisscom am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Swisscom-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 637,50 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'380 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Swisscom-Aktie sogar auf 641,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 635,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 11'748 Swisscom-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 10.03.2026 auf bis zu 727,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 545,00 CHF fiel das Papier am 10.12.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Swisscom-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 26,00 CHF an Swisscom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 27,00 CHF aus. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Swisscom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,51 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3.62 Mrd. CHF – das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.69 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Swisscom-Aktie in Höhe von 27,74 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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