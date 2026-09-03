Swisscom Aktie News: Swisscom tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Die Swisscom-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 639,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'372 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Swisscom-Aktie bis auf 641,00 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 635,50 CHF. Der Tagesumsatz der Swisscom-Aktie belief sich zuletzt auf 5'734 Aktien.

Am 10.03.2026 erreichte der Anteilsschein mit 727,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Swisscom-Aktie liegt somit 12,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 545,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.12.2025). Mit einem Kursverlust von 14,78 Prozent würde die Swisscom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 26,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 27,00 CHF. Am 06.08.2026 äusserte sich Swisscom zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,51 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Swisscom 5,00 CHF je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Swisscom 3.62 Mrd. CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3.69 Mrd. CHF umgesetzt worden.

Experten taxieren den Swisscom-Gewinn für das Jahr 2026 auf 27,74 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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